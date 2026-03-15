Netflix: la comedia de enredos de Amy Schumer que dura menos de dos horas y es furor en la plataforma hoy
"Algo embarazada" cuenta la historia de una mujer que finge un embarazo y termina envuelta en situaciones desopilantes. Conocé por qué es la más vista en marzo.
La película llegó a la plataforma en 2025 y rápidamente se posicionó entre las más vistas del género. Uno de los motivos de su éxito es su ritmo dinámico y su duración: no llega a las dos horas, lo que la convierte en una opción ideal para ver en una sola noche.
Con una propuesta ligera y entretenida desde el primer minuto, esta comedia se transformó en una de las favoritas de quienes buscan una historia divertida para desconectarse y reírse un rato.
De qué trata "Algo embarazada"
La historia sigue a Lainy, una mujer que siempre soñó con formar una familia. Sin embargo, cuando sus planes sentimentales no salen como esperaba, decide hacer algo completamente inesperado: fingir un embarazo.
Lo que comienza como una mentira para sentirse mejor consigo misma termina convirtiéndose en una situación cada vez más complicada. En medio de esta trama llena de enredos, Lainy conoce por accidente al hombre de sus sueños.
A partir de ese momento, la protagonista deberá enfrentar las consecuencias de su mentira mientras intenta descubrir qué quiere realmente para su vida.
La película combina comedia romántica, situaciones absurdas y momentos emotivos, lo que explica por qué logró captar la atención de tantos usuarios en Netflix. El tráiler adelanta una historia llena de momentos divertidos, enredos inesperados y situaciones incómodas que convierten a “Algo embarazada” en una de las comedias más entretenidas para ver en Netflix.
Reparto de "Algo embarazada"
El elenco principal de la película está compuesto por:
-
Amy Schumer como Lainy
Jillian Bell como Kate
Will Forte como Josh Lewis
Brianne Howey como Megan Taylor
Lizze Broadway como Shirley
Urzila Carlson como Fallon
Chris Geere como Steve
Damon Wayans Jr. como Dave
Las actuaciones, especialmente la de Amy Schumer, aportan gran parte del humor y el carisma que caracterizan a esta comedia.
Trailer de "Algo embarazada"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario