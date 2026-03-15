Netflix: la comedia de enredos de Amy Schumer que dura menos de dos horas y es furor en la plataforma hoy

La película combina comedia romántica, situaciones absurdas y momentos emotivos, lo que explica por qué logró captar la atención de tantos usuarios en Netflix. El tráiler adelanta una historia llena de momentos divertidos, enredos inesperados y situaciones incómodas que convierten a “Algo embarazada” en una de las comedias más entretenidas para ver en Netflix.

Reparto de "Algo embarazada"

El elenco principal de la película está compuesto por:

Amy Schumer como Lainy

Jillian Bell como Kate

Will Forte como Josh Lewis

Brianne Howey como Megan Taylor

Lizze Broadway como Shirley

Urzila Carlson como Fallon

Chris Geere como Steve

Damon Wayans Jr. como Dave

Las actuaciones, especialmente la de Amy Schumer, aportan gran parte del humor y el carisma que caracterizan a esta comedia.

Trailer de "Algo embarazada"