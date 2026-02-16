Netflix: la película británica de ciencia ficción y suspenso que habla de un futuro distópico
Entre esas opciones se destaca una película británica de poco más de 100 minutos que combina tecnología, crimen y suspenso en una historia atrapante protagonizada por Amanda Seyfried.
Se trata de un thriller estrenado en 2018 que mezcla distopía y policial en un mundo donde la privacidad dejó de existir. Con una estética fría y minimalista, la película propone una reflexión sobre el control estatal, la vigilancia total y los límites de la tecnología.
Dirigida por Andrew Niccol, la producción se convirtió en una de las recomendaciones más elegidas dentro del género de suspenso futurista, especialmente por quienes buscan historias intensas y con giros inesperados.
De qué trata "Anon"
La trama de Anon se sitúa en un futuro cercano en el que el gobierno eliminó por completo la privacidad. A través de un sistema tecnológico implantado en la sociedad, cada persona registra visualmente todo lo que ve y hace, permitiendo que las autoridades accedan a esos recuerdos para investigar delitos.
En ese contexto, el detective Sal Frieland, interpretado por Clive Owen, investiga una serie de asesinatos que parecen no tener explicación. El caso toma un giro inesperado cuando descubre a una misteriosa mujer que no figura en ningún registro visual del sistema.
Ese personaje, encarnado por Amanda Seyfried, es una hacker conocida como “La Chica”, capaz de borrar y manipular identidades digitales. A partir de ese encuentro, el policía comienza a cuestionar no solo el caso que investiga, sino también el sistema de vigilancia en el que siempre confió.
La película combina persecución, tensión psicológica y una fuerte crítica al avance desmedido de la tecnología, en un relato que mantiene el suspenso hasta el final.
Reparto de "Anon"
El elenco principal está encabezado por:
Clive Owen como Sal Frieland
Amanda Seyfried como “La Chica” / Anon
Colm Feore como Charles Gattis
Sonya Walger como Kristen
Mark O’Brien como Cyrus Frear
Joe Pingue como Lester Hagen
Iddo Goldberg como Joseph Kenik
La química entre los protagonistas y la construcción del clima distópico son dos de los puntos más destacados por la crítica especializada.
Tráiler de "Anon"
