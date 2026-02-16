Netflix: la película británica de ciencia ficción y suspenso que habla de un futuro distópico

La película combina persecución, tensión psicológica y una fuerte crítica al avance desmedido de la tecnología, en un relato que mantiene el suspenso hasta el final.

Reparto de "Anon"

El elenco principal está encabezado por:

Clive Owen como Sal Frieland

Amanda Seyfried como “La Chica” / Anon

Colm Feore como Charles Gattis

Sonya Walger como Kristen

Mark O’Brien como Cyrus Frear

Joe Pingue como Lester Hagen

Iddo Goldberg como Joseph Kenik

La química entre los protagonistas y la construcción del clima distópico son dos de los puntos más destacados por la crítica especializada.

Tráiler de "Anon"