Netflix: la película que se estrenó en 2003 y todavía es una de las mas vistas

Esta película, estrenada en 2003, sigue la historia de Andie Anderson (interpretada por Kate Hudson), una periodista que trabaja en una revista de estilo de vida. En busca de un ascenso que le permita escribir sobre temas más serios, acepta el desafío de un artículo bastante particular: debe salir con un hombre y, en solo diez días, hacer todo lo posible para que él quiera romper con ella. Sin saberlo, su elegido es Benjamín Barry (Matthew McConaughey), un exitoso publicista que, por su parte, tiene una apuesta con sus colegas: debe conquistar a una mujer en ese mismo plazo.

Este enredo de apuestas cruzadas da pie a una serie de situaciones cómicas, malentendidos y giros que mantienen al espectador entretenido desde el primer momento. La película ha logrado mantenerse vigente no solo por su humor, sino también por la química entre los protagonistas y su encantadora representación de los clichés románticos.

Embed - How to Lose a Guy in 10 Days (2003) Official Trailer #1 - Kate Hudson Movie HD