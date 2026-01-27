Netflix: la producción australiana que está en la plataforma hace tiempo y sigue atrapando con su trama
Aunque no se trata de un estreno reciente a nivel mundial, su incorporación a la plataforma generó un verdadero fenómeno, acumulando visualizaciones y excelentes valoraciones.
Netflix continúa consolidándose como la plataforma de streaming más elegida del mundo gracias a un catálogo que no deja de sorprender. Entre sus series y películas más vistas, hay una producción australiana que, a pesar de llevar tiempo disponible, sigue firme entre las opciones más reproducidas y no logra salir del Top 10.
Desde su llegada al catálogo en 2025, esta historia se convirtió en una de las más elegidas por los suscriptores, destacándose dentro del género de ciencia ficción. Su trama atrapante, sumada a un desarrollo intenso y giros constantes, logró captar la atención del público a nivel global.
Con un elenco de primer nivel y una historia basada en una reconocida obra literaria, esta propuesta logró posicionarse como una de las más recomendadas del género, demostrando que los usuarios priorizan una buena historia por sobre el origen de la producción.
De qué trata "Predestinación"
Según la sinopsis oficial de Netflix, Predestinación sigue la historia de un agente perteneciente a una organización secreta que tiene la capacidad de viajar en el tiempo para prevenir crímenes antes de que ocurran. En su última misión, deberá impedir un atentado que podría cambiar el curso de la historia.
A medida que avanza la trama, el relato se vuelve cada vez más complejo, con paradojas temporales, giros inesperados y un desarrollo psicológico intenso, elementos que mantienen al espectador atrapado hasta el final. Una película intensa, intrigante y cargada de ciencia ficción, donde el viaje en el tiempo es el eje central de una historia que desafía la lógica y mantiene la tensión constante.
Reparto de "Predestinación"
Ethan Hawke como el barman
Sarah Snook como la madre soltera
Noah Taylor como el señor Robertson
Freya Stafford como Alice
Cate Wolfe como Beth
Christopher Kirby como el señor Miles
Madeleine West como la señora Stapleton
Christopher Sommers como el señor Miller
Trailer de "Predestinación"
