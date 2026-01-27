Netflix: la producción australiana que está en la plataforma hace tiempo y sigue atrapando con su trama

A medida que avanza la trama, el relato se vuelve cada vez más complejo, con paradojas temporales, giros inesperados y un desarrollo psicológico intenso, elementos que mantienen al espectador atrapado hasta el final. Una película intensa, intrigante y cargada de ciencia ficción, donde el viaje en el tiempo es el eje central de una historia que desafía la lógica y mantiene la tensión constante.