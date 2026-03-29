Netflix: la producción policial y de suspenso que cuenta con 16 capítulos y te va a mantener en vilo

Este descubrimiento desencadena una investigación que, lejos de ser simple, empieza a revelar una red de secretos ocultos durante décadas. A medida que avanzan los episodios, la historia se adentra en temas como la corrupción política, las estafas de los años 90 y hechos vinculados a la Segunda Guerra Mundial.

Lo que en principio parece un caso aislado se transforma en una trama compleja, donde cada pista conduce a nuevas revelaciones y donde nada es lo que parece.

La serie logra mantener un equilibrio entre la investigación policial y el desarrollo de los personajes, mostrando sus conflictos internos y cómo cada uno se ve afectado por los hechos que salen a la luz.

Otro de los puntos fuertes es su narrativa, que se construye de forma progresiva, con giros inesperados que mantienen al espectador en constante tensión.

Reparto de El Pantano

El elenco de esta serie de Netflix reúne a figuras destacadas del cine y la televisión polaca:

Andrzej Seweryn

Dawid Ogrodnik

Zofia Wichacz

Magdalena Walach

Piotr Fronczewski

Agnieszka ulewska

Ireneusz Czop

Zbigniew Walery

Las actuaciones son clave para sostener el tono de la serie, aportando realismo y profundidad a una historia que se apoya tanto en el misterio como en lo emocional.

Tráiler de El Pantano