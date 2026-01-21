Netflix: la serie que es una de las mas elegidas para mirar de un tirón
Se trata de una historia atrapante, basada en hechos reales, que combina drama, contexto histórico y personajes fuertes, ideal para maratonear durante el fin de semana.
Esta propuesta europea logró una muy buena respuesta por parte del público, gracias a su ambientación cuidada, un elenco sólido y una trama que pone el foco en un hecho poco conocido, pero clave para la historia moderna. Desde su estreno, ya se metió entre las favoritas del género y promete seguir escalando posiciones en el ranking.
De qué trata La Nueva Brigada
La Nueva Brigada está ambientada a fines de la década del 50, en un contexto donde la policía de Estocolmo atravesaba una fuerte escasez de personal. Frente a esta situación, las autoridades suecas toman una decisión histórica: incorporar por primera vez a un grupo de mujeres policías.
La serie sigue el recorrido de estas pioneras, que deben enfrentarse no solo al crimen, sino también a los prejuicios, las tensiones internas y un sistema dominado por hombres. Basada en hechos reales, la historia combina drama, conflictos personales y una reconstrucción histórica que atrapa desde el primer capítulo.
Reparto de La Nueva Brigada
El elenco es uno de los grandes aciertos de esta serie de Netflix y fue muy bien valorado por los espectadores. Está encabezado por:
-
Josefin Asplund
-
Agnes Rase
-
Malin Persson
-
Christopher Wagelin
-
Hannes Fohlin
-
Rasmus Luthander
-
Jimmy Luthander
-
Cilia Thorell
Las actuaciones aportan realismo y profundidad a una historia que no pasa desapercibida.
Tráiler de La Nueva Brigada
