MinutoUno

Netflix: la serie que es una de las mas elegidas para mirar de un tirón

Espectáculos

Se trata de una historia atrapante, basada en hechos reales, que combina drama, contexto histórico y personajes fuertes, ideal para maratonear durante el fin de semana.

Netflix: la serie que es una de las mas elegidas para mirar de un tirón

Esta propuesta europea logró una muy buena respuesta por parte del público, gracias a su ambientación cuidada, un elenco sólido y una trama que pone el foco en un hecho poco conocido, pero clave para la historia moderna. Desde su estreno, ya se metió entre las favoritas del género y promete seguir escalando posiciones en el ranking.

De qué trata La Nueva Brigada

La Nueva Brigada está ambientada a fines de la década del 50, en un contexto donde la policía de Estocolmo atravesaba una fuerte escasez de personal. Frente a esta situación, las autoridades suecas toman una decisión histórica: incorporar por primera vez a un grupo de mujeres policías.

La serie sigue el recorrido de estas pioneras, que deben enfrentarse no solo al crimen, sino también a los prejuicios, las tensiones internas y un sistema dominado por hombres. Basada en hechos reales, la historia combina drama, conflictos personales y una reconstrucción histórica que atrapa desde el primer capítulo.

Reparto de La Nueva Brigada

El elenco es uno de los grandes aciertos de esta serie de Netflix y fue muy bien valorado por los espectadores. Está encabezado por:

  • Josefin Asplund

  • Agnes Rase

  • Malin Persson

  • Christopher Wagelin

  • Hannes Fohlin

  • Rasmus Luthander

  • Jimmy Luthander

  • Cilia Thorell

Las actuaciones aportan realismo y profundidad a una historia que no pasa desapercibida.

Tráiler de La Nueva Brigada

Embed - LA NUEVA BRIGADA | ANUNCIO SERIE TRAILER ESPAÑOL | 3 Octubre/25 - NETFLIX

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas