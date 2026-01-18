Netflix: la producción mexicana de corta duración que atrapa por su historia intensa

Reparto de Lo mejor del mundo

El elenco es uno de los puntos fuertes de la película y está encabezado por figuras reconocidas del cine y la televisión mexicana:

Michel Brown

Martino Leonardi

Mayra Hermosillo

Fernanda Castillo

Julieta Egurrola

Angélica Vale

Erik Rubín

Arath de la Torre

Ricardo Fasticht

La química entre los protagonistas resulta clave para sostener una historia que apuesta fuerte por el vínculo familiar y las emociones.

Trailer de Lo mejor del mundo