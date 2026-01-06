MinutoUno

Netflix: la serie mexicana de comedia y romance que llegó para arrasar

Protagonizada por Diego Klein y Ana González Bello, esta producción latinoamericana está disponible desde el 1 de enero. Los detalles en la nota.

Con una historia de comedia y romance, esta serie de ocho episodios es furor en Netflix. 

Las producciones latinoamericanas comenzaron a ganar terreno en las plataformas de streaming, especialmente en Netflix y HBO, que incorporaron diferentes películas y series en sus extensos catálogos. Una de las más esperadas por los espectadores llegó el 1 de enero del 2026, causando una revolución en Netflix.

Se trata de "Amor de oficina", una serie mexicana de comedia y romance que atrapó la atención de los usuarios por completo con su historia intensa y giros inesperados. Protagonizada por Diego Klein y Ana González Bello, este producción, de tan solo ocho episodios, fue dirigida por Nadia Ayala, Sebastian Sariñana y Carlos Gonzalez Sariñana.

Esto deja en claro que las producciones de América Latina llegan con fuerza en 2026, ganando terreno en el streaming gracias a historias intensas, personajes auténticos y tramas que se encargan de conectar con diferentes tipos de audiencias.

De qué trata "Amor de oficina"

Amor de oficina

"Amor de oficina" llegó a Netflix en enero de este año.

La serie sigue la historia de una empleada ambiciosa y del hijo del dueño de una empresa de ropa interior, ambos compitiendo por el puesto de CEO.

Entre estrategias y desafíos profesionales, surge un romance inesperado que pone en riesgo sus planes y genera situaciones tensas dentro de la oficina. Con un tono intenso y humor mexicano, esta serie muestra cómo el amor puede superar cualquier obstáculo, por más complejo que sea.

Reparto de "Amor de oficina"

  • Diego Klein como Mateo
  • Ana González Bello como Graciela
  • Martha Reyes como Mariel
  • Paola Fernández como Larissa
  • Alexis Ayala como Don Enrique
  • Nicolás de Llaca como Víctor
  • Marco León como Bobby
  • Fernando Memije como Lalo

Tráiler de "Amor de oficina"

