Netflix: la serie mexicana de comedia y romance que llegó para arrasar
Protagonizada por Diego Klein y Ana González Bello, esta producción latinoamericana está disponible desde el 1 de enero. Los detalles en la nota.
Las producciones latinoamericanas comenzaron a ganar terreno en las plataformas de streaming, especialmente en Netflix y HBO, que incorporaron diferentes películas y series en sus extensos catálogos. Una de las más esperadas por los espectadores llegó el 1 de enero del 2026, causando una revolución en Netflix.
Se trata de "Amor de oficina", una serie mexicana de comedia y romance que atrapó la atención de los usuarios por completo con su historia intensa y giros inesperados. Protagonizada por Diego Klein y Ana González Bello, este producción, de tan solo ocho episodios, fue dirigida por Nadia Ayala, Sebastian Sariñana y Carlos Gonzalez Sariñana.
Esto deja en claro que las producciones de América Latina llegan con fuerza en 2026, ganando terreno en el streaming gracias a historias intensas, personajes auténticos y tramas que se encargan de conectar con diferentes tipos de audiencias.
De qué trata "Amor de oficina"
La serie sigue la historia de una empleada ambiciosa y del hijo del dueño de una empresa de ropa interior, ambos compitiendo por el puesto de CEO.
Entre estrategias y desafíos profesionales, surge un romance inesperado que pone en riesgo sus planes y genera situaciones tensas dentro de la oficina. Con un tono intenso y humor mexicano, esta serie muestra cómo el amor puede superar cualquier obstáculo, por más complejo que sea.
Reparto de "Amor de oficina"
- Diego Klein como Mateo
- Ana González Bello como Graciela
- Martha Reyes como Mariel
- Paola Fernández como Larissa
- Alexis Ayala como Don Enrique
- Nicolás de Llaca como Víctor
- Marco León como Bobby
- Fernando Memije como Lalo
Tráiler de "Amor de oficina"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario