Netflix lanzó el tráiler de la cuarta y última temporada de "Envidiosa": quién es el personaje que regresa

ENVIDIOSAS

El anuncio de la fecha de estreno llega respaldado por las impresionantes métricas de la tercera temporada, lanzada en noviembre de 2025. Aquella entrega no solo lideró el Top 10 semanal en mercados regionales como Argentina, Uruguay y Chile, sino que también logró un impacto internacional de relevancia.

A nivel mundial, la serie escaló hasta el quinto puesto del ranking global de producciones de habla no inglesa en Netflix, acumulando la cifra de 2.8 millones de visualizaciones. Asimismo, logró posicionarse entre lo más visto en ocho países adicionales, incluyendo Colombia, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Perú. Con estos antecedentes, el desenlace del 29 de abril se perfila como uno de los eventos televisivos más esperados del año en la región.