Netflix lanzó el tráiler de la cuarta y última temporada de "Envidiosa": quién es el personaje que regresa
Luego de tanta espera, la historia de Vicky llega a su final con el estreno de la nueva temporada de "Envidiosa". Conocé todos los detalles.
La plataforma de streaming más importante del mundo ha compartido el primer adelanto oficial y las imágenes exclusivas de lo que será el cierre definitivo de Envidiosa, la producción argentina que se convirtió en un fenómeno de audiencias.
Protagonizada por Griselda Siciliani y surgida de la mente creativa de Adrián Suar, la serie concluirá su recorrido global el próximo miércoles 29 de abril. Esta cuarta entrega constará de diez capítulos que prometen darle un cierre a la altura de las expectativas al complejo universo de su protagonista.
En este tramo final, la narrativa encuentra a Vicky en una fase de profunda metamorfosis. Tras los eventos de los ciclos anteriores, la protagonista se enfrenta a una cotidianidad que desafía todas sus estructuras previas. La historia explorará cómo intenta sostener lo edificado mientras el destino le presenta una realidad mucho más caótica de la que proyectó en sus planes originales.
La sinopsis oficial de esta cuarta temporada adelanta conflictos centrales que pondrán a prueba la estabilidad de Vicky. El gran paso de mudarse con Matías trae consigo un factor inesperado: la llegada de Bruno, el hijo de nueve años de su pareja. Este nuevo escenario obligará a la protagonista a interactuar con Nora, la madre del niño, y a reconectar con heridas de su propia niñez, llevándola a experimentar una faceta de la maternidad que nunca vio venir.
En el plano profesional, la calma también será interrumpida. La aparición de Nicolás, un vínculo que Vicky consideraba parte de su pasado, traerá consigo una propuesta laboral ambiciosa que desestabilizará su presente. Mientras su círculo íntimo —integrado por sus amigas y su hermana— atraviesa sus propias crisis sentimentales, la protagonista deberá comprender que los lazos familiares más auténticos no son necesariamente los que dicta la tradición, sino aquellos que se deciden construir.
El anuncio de la fecha de estreno llega respaldado por las impresionantes métricas de la tercera temporada, lanzada en noviembre de 2025. Aquella entrega no solo lideró el Top 10 semanal en mercados regionales como Argentina, Uruguay y Chile, sino que también logró un impacto internacional de relevancia.
A nivel mundial, la serie escaló hasta el quinto puesto del ranking global de producciones de habla no inglesa en Netflix, acumulando la cifra de 2.8 millones de visualizaciones. Asimismo, logró posicionarse entre lo más visto en ocho países adicionales, incluyendo Colombia, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Perú. Con estos antecedentes, el desenlace del 29 de abril se perfila como uno de los eventos televisivos más esperados del año en la región.
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