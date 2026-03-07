Netflix series: la historia turca con drama y romance que atrapa por su trama

Lo que comienza como una lucha de poder entre el llamado “viejo dinero” y el “nuevo dinero” pronto se transforma en una relación inesperada. A medida que avanza la historia, ambos protagonistas deberán decidir si priorizan sus intereses personales o si se animan a apostar por un amor que desafía las reglas de sus mundos.

La serie combina drama familiar, conflictos empresariales y romance, elementos que suelen caracterizar a las producciones turcas que triunfan en el streaming.

Reparto de "Amor y riqueza"

El éxito de la serie también se debe a su elenco, integrado por actores reconocidos dentro de la industria televisiva turca.

Entre los protagonistas se encuentran:

Engin Akyürek como Osman Bulut

Asl Enver como Nihal Baydemir

Serkan Altunorak como Engin

smail Demirci como Mahir Bulut

Dolunay Soysert como Songul Bulut

Taro Emir Tekin como Arda Bulut

Nur Fettaholu como Leyla

Las interpretaciones del elenco y la intensidad de los conflictos emocionales son parte fundamental del atractivo que convirtió a la serie en una de las más comentadas entre los seguidores de las historias románticas.

Tráiler de "Amor y riqueza"