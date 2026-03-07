Netflix series: la historia turca con drama y romance que atrapa por su trama
Entre las series que más interés despertaron en los últimos meses aparece una historia turca que logró captar la atención de los fanáticos de este género.
Se trata de una serie que llegó a la plataforma en octubre de 2025 y rápidamente comenzó a ganar popularidad entre los suscriptores. La producción se destaca por su trama emocional y por su ambientación en Estambul, una ciudad que se convierte en el escenario perfecto para una historia donde el poder, el dinero y el amor se entrelazan.
Con capítulos cargados de tensión y romance, la serie muestra el enfrentamiento entre dos mundos distintos: el de una familia aristocrática acostumbrada al lujo y el de un empresario que logró construir su fortuna desde cero.
De qué trata "Amor y riqueza"
La historia gira en torno a Nihal Baydemir, una joven perteneciente a una poderosa familia de la élite de Estambul. Tras pasar un tiempo en Francia, decide regresar a su país con la intención de ayudar a su padre a enfrentar problemas económicos que amenazan la estabilidad familiar.
Para lograrlo acepta trabajar diseñando un barco para una familia rival, los Bulut, una de las dinastías empresariales más influyentes de la ciudad.
Allí conoce a Osman Bulut, un magnate que construyó su fortuna desde cero gracias a decisiones arriesgadas y una gran visión para los negocios. El encuentro entre ambos desata un conflicto marcado por el orgullo, la competencia y las diferencias sociales.
Lo que comienza como una lucha de poder entre el llamado “viejo dinero” y el “nuevo dinero” pronto se transforma en una relación inesperada. A medida que avanza la historia, ambos protagonistas deberán decidir si priorizan sus intereses personales o si se animan a apostar por un amor que desafía las reglas de sus mundos.
La serie combina drama familiar, conflictos empresariales y romance, elementos que suelen caracterizar a las producciones turcas que triunfan en el streaming.
Reparto de "Amor y riqueza"
El éxito de la serie también se debe a su elenco, integrado por actores reconocidos dentro de la industria televisiva turca.
Entre los protagonistas se encuentran:
Engin Akyürek como Osman Bulut
Asl Enver como Nihal Baydemir
Serkan Altunorak como Engin
smail Demirci como Mahir Bulut
Dolunay Soysert como Songul Bulut
Taro Emir Tekin como Arda Bulut
Nur Fettaholu como Leyla
Las interpretaciones del elenco y la intensidad de los conflictos emocionales son parte fundamental del atractivo que convirtió a la serie en una de las más comentadas entre los seguidores de las historias románticas.
