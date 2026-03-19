Netflix series: la producción australiana que logró ser una de las más exitosas estos 10 años

Su regreso no pasa desapercibido, ya que comienza a descubrir que el lugar esconde una red de secretos vinculados al narcotráfico, asesinatos y una misteriosa comunidad con características fuera de lo común.

A medida que avanza la trama, Cal se ve envuelta en una conspiración que lleva años oculta y que involucra a figuras poderosas del pueblo. La historia incorpora además un elemento sobrenatural que eleva la tensión y le da un giro inesperado a la narrativa.

Con un ritmo ágil y capítulos cortos, la serie logra mantener el suspenso constante, convirtiéndose en una opción ideal para maratonear.

Reparto de Tidelands

El elenco de la serie australiana está encabezado por reconocidos actores que aportan intensidad y profundidad a los personajes.

Entre los protagonistas se encuentran:

Elsa Pataky

Charlotte Best

Marco Pigossi

Aaron Jakubenko

Mattias Inwood

Alex Dimitriades

Caroline Brazier

Richard Davies

Las actuaciones fueron bien valoradas por los espectadores, especialmente por la construcción de personajes complejos y la atmósfera que logran generar.

Tráiler de Tidelands