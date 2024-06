Netflix: el drama adolescente sueco que lleva varios días entre lo más visto

"Una historia sobre la vida y la muerte que retrata la experiencia de tener 17 años y sentir que el corazón está a punto de estallar en tu pecho. Julia, la hermana mayor de Agnes, posee todo lo que Agnes sueña: es la persona más genial de la escuela, el centro de todas las fiestas y está saliendo con Noel. Si tan solo Agnes pudiera parecerse más a ella. Cuando ocurre lo peor posible, el mundo de Agnes se pone patas arriba y se ve obligada a reinventarse. De repente, está a punto de obtener todo lo que siempre ha deseado, pero ¿a qué precio?”, describe la sinopsis oficial.

Tras la muerte de su hermana, Agnes decide ahogar su dolor enfocándose en la actuación y en conversar con el novio de Julia, Noel. También opta por salir de fiesta, beber sin control y otras actividades llevadas al extremo autodestructivo.

