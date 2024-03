Netflix: el impactante documental sobre un exterminio silenciado en Brasil que acaba de estrenar

“Entre todas las violencias posibles, la omisión es quizás la forma más inquietante, porque es silenciosa y permite que el daño dure años”, refleja el autor del libro en el documental. Con este mensaje se busca dejar en evidencia la complicidad social y gubernamental que permitió que diferentes atrocidades continuaran sin ser cuestionadas.

De todas maneras, la película también destaca los esfuerzos para transformar el legado del Hospital Colônia, señalando iniciativas como la del proyecto “Casa Lar” de 2016, cuyo objetivo era ofrecer una vida más digna y cercana al entorno familiar.

Embed - "Brazilian Holocaust": A Piece of History Nobody Told You! | #SimplyDARK S2 Ep.19