Netflix: el policial basado en hechos reales que es un éxito total

Netflix suele apostar a producciones de países que normalmente no trascenderían más allá de sus fronteras. De esta manera el gigante del gtreaming demuestra ser una fuerza globalizadora que impulsa proyectos orientales o de lugares como Suecia, si recordamos Dieciocho Otra Vez o El Año que Empecé a Masturbarme. Sin dudas esta película es todo un éxito y no podes no verla.