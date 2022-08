Inés Estévez y Mauricio Paniagua hablaron del estreno de Pipa, la película que protagonizan junto a Luisana Lopilato

Inés Estévez y Mauricio Paniagua son dos de las estrellas que se sumaron a este nuevo proyecto y en dialogo con minutouno.com, dieron todos los detalles de lo que fue trabajar en esta super producción de Netflix.

"Estábamos en contexto de pandemia cuando me propusieron esta película. Me encantó en principio que sea para una plataforma de la importancia de Netflix, Después me gustó mucho la historia, cuando leí el guion el personaje que me tocaba me parecía fantástico, la temática que se abordaba y el hecho de poder filmar en escenarios naturales", comenzó diciendo Inés Estévez sobre lo que la motivó a aceptar esta propuesta.

Mientras que Mauricio Paniagua relató: "Veníamos de estar encerrados y de repente tener la posibilidad de leer un guion y poner el cuerpo a un personaje nuevo es como "vamos, salgamos". En mi caso, encarar a Rufino Jeréz, un cabo de La Quebrada. Me basé en el oficio del policía que recién arranca y tiene que pagar derecho de piso, también agregándole el plus que es del interior y tiene otro acento, eso para mí le da un condimento potente".

En la producción y en el guion se vieron cosas que pueden pasar en la "vida real", como temas de la política, la toma de tierras... ¿Qué es lo que notaron ustedes?

Inés Estévez: "Es un película de acción, con un trasfondo social en magníficos escenarios naturales, y que la sustancia reside básicamente en un tema que nos atañe históricamente que es la posesión de las tierras, así que es muy interesante ese enfoque".

Mauricio Paniagua: "Pareciera que se repite. Cosas que pasan en la vida real, que se toman y nosotros tenemos la posibilidad de potenciarlo para que se vea eso. Me parece que es algo muy lindo y gratificante de poder contar y de alguna forma concientizar".

