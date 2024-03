Netflix: la película basada en hechos reales y con un elenco de estrellas que te mantendrá pegado al sillón

"Prueba de fuego", también conocida como "Trial by Fire", es una película basada en hechos reales que cuenta la historia de Cameron Todd Willingham, un hombre tejano que fue condenado por el asesinato de sus tres hijos en un incendio provocado en su casa en 1991. La trama se centra en su relación con Elizabeth Gilbert, una escritora de Houston que se convierte en su amiga por correspondencia mientras él está en el corredor de la muerte.

Gilbert se involucra profundamente en el caso de Willingham y comienza a investigar su condena, descubriendo irregularidades y posibles pruebas que podrían demostrar su inocencia. La película explora temas de justicia, injusticia y el sistema legal, así como la lucha de un hombre por probar su inocencia y evitar la pena de muerte.

