Pilar Gamboa y Santiago Korovsky hablaron del estreno de División Palermo en Netflix

En diálogo con minutouno.com, Pilar Gamboa y Santiago Korovsky hablaron del estreno de esta producción argentina que se puede disfrutar en la plataforma desde este viernes 17 de febrero.

División Palermo.jpg

LA IDEA UN "LOCO" PROYECTO

Consultados sobre como surgió la idea de comenzar a preparar esta serie, los actores hablaron del proceso que atravesaron para poder conseguir que División Palermo sea una realidad.

PILAR GAMBOA: "Santi me contó que estaba con una idea, hace mucho tiempo, y me dijo si me copaba en participar en un teaser".

SANTIAGO KOROVSKY: "Si, era un videíto de pocos minutos hace cuatro o cinco años para hacer un teaser de una serie web".

PILAR: "En realidad, se fue todo un poco más lejos, pero en el momento él me contó todo mas o menos. Siempre me divirtió mucho Santi, con un humor a que a mí me volvió loca, entonces, le dije que si, hicimos ese teaser y nos divertimos muchísimo". Y, agregó: "Después me llamó y me pareció alucinante porque me parecía muy revolucionario que una idea tan políticamente incorrecta pudiera escalar así y poder hacerlo con todas las comodidades.

SANTIAGO: "Para mí hacer muchos roles fue todo un desafío, pero bueno, por suerte estuve rodeado de gente increíble. Después había muchos actores en los cuales podía apoyarme en las distintas escenas. Fue enloquecedor y esquizofrénico protagonizar todos esos roles".

División Palermo.jpg

EL ELENCO IDEAL PARA DIVISIÓN PALERMO

Para encarar este proyecto, Santiago contó cómo fue que pensó en el elenco de actores para darle vida a cada uno de los personajes que aparecían en el guion.

"Los personajes surgieron a medida que los iba escribiendo. Primero nos imaginé a nosotros como policías, después me di cuenta que era mejor que seamos una guardia urbana", comenzó diciendo el actor, director y guionista de la serie.

Luego, agregó: "También pensé que esta guardia urbana sea inclusiva como para ir más allá, en pensar como las autoridades quieren hacer lucir a esta fuerza cercana a la gente. Ahí ya empezamos a pensar en minorías, cuerpos distintos, personas con discapacidad y fueron surgiendo los actores, que quería representar esas minorías y los que no, como es el caso de Pili, intervino Lucrecia, que es una chica que participó del guion, que está en silla de ruedas y la coacheó mucho".

División Palermo.jpg

En ese sentido, Pilar reveló cómo fue preparar el personaje de Sofía, una mujer en silla de ruedas. "Para mí fue fundamental encontrarme con Lucrecia en el camino. Me la presentó Santi y dije 'uy que pesado' y, al final, fue alucinante porque lo que primero me enseñó ella es a sacarle solemnidad a ser una persona en silla de ruedas. Ella también asesoró mucho en el guion, para mí fue un faro enorme en la serie".

A raíz de esto, la actriz habló de lo que significa para ella hacer comedia con crítica social. "Yo cuando hago los personajes no pienso en ser políticamente correcta, prefiero que me digan 'capaz que es un montón, tene cuidado' a guardarme cartas por miedo", comenzó explicando.

Y, siguió: "Me parece que es un momento en que la ficción tiene que ser responsable. Yo todo lo hago siempre es desde de un lugar con mucho afecto con el personaje. La primera que tiene empatía con lo que hago soy yo".

División Palermo.jpg

"Entonces en esa empatía y verdad que intento experimentar y profundizar ya se que eso que estoy haciendo va a ser respetuoso porque yo soy la primera que lo respeto", comentó la actriz.

Además, Pilar dio su punto de vista sobre los riesgos de tomar un personaje de estas características: "También me parece que uno como actor o actriz no puede estar cuidando las formas todo el tiempo o teniendo miedo a ofender, ya se que yo no soy una persona que ofende, entonces nunca encaro las cosas desde la ofensa. Me gusta reírme de mi misma entonces también me puedo reír de los personajes que hago con respeto y no tengo ese miedo".

Luego, cerró: "Me parece que esta bueno que la ficción sea respetuosa pero que no tenga miedo. Que vaya, que muerda y que sea respetuosa pero riesgosa. Esta es una serie respetuosa pero que asume riesgo y eso es lo interesante, pegar esos saltos porque sino lo otro no vibra para ningún lado y con la actuación pasa lo mismo quedas como encasillado.

TRÁILER OFICIAL DE DIVISIÓN PALERMO EN NETFLIX