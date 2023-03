Santiago Korovsky se cruzó con una fan que no le creyó que él es el protagonista de "División Palermo"

En ese momento, la señora le dice: "¡Mirá! No le estaba haciendo publicidad. ¡Está buenísima. Nos estamos matando de la risa", a lo que el actor responde: "¡Qué bueno, mirá qué increíble".

"No sé si sos vos pero bueno, si sos vos te creo", replicó la fanática, y Satiago le dice: "Bueno, si no me creés, no me creés".

"¡Es igual!", grita otra chica. "Sí, soy muy parecido", aseguró Santiago, bromeando con la situación, mientras su amigo filmaba y se reía a carcajadas.

Ante esto, la señora le dice incrédula: "¿Pero viste la serie?". "Sí, me dijeron que está muy buena", le dijo él siguiéndole el juego.

"'El de la serie es más grande'", concluyó la fan. Por su parte, Korovsky compartió en su cuenta de Twitter el video y señaló: "Una señora le recomendaba División Palermo a una amiga pero no me creyó que era yo".