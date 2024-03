Netflix: uno por uno, todos los estrenos de abril 2024

Netflix anunció la lista de estrenos que podrán verse desde abril, incluyendo todas las nuevas series, películas y documentales que se suman a la plataforma de streaming. Además de las novedades, los amantes de lo clásico podrán disfrutar de imperdibles como “La lista de Schindler”, “Forrest Gump”, “Perfume de Mujer”, “El Padrino”, “Siempre el mismo día” y “Un detective suelto en Hollywood”. En cuanto a las series, se anunciaron las seis temporadas completas de “Sex and the City” y las nuevas de “The Walking Dead”, “Keeping Up with the Kardashians” y “The Real Housewives of Beverly Hills”.