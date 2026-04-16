Nicholas Galitzine y Camila Mendes presentaron oficialmente "Masters of the Universe"

El destino de Eternia ha encontrado a sus nuevos protectores. Tras años de proyectos inconclusos y cambios de dirección, la película live-action de Masters of the Universe es una realidad tangible. La producción ha apostado por un elenco joven y carismático para relanzar la épica batalla entre el bien y el mal: Nicholas Galitzine, quien se pondrá en la piel del Príncipe Adam (y su imponente alter ego, He-Man), y Camila Mendes, quien asumirá el rol de la valiente capitana de la guardia real, Teela.