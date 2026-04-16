Nicholas Galitzine y Camila Mendes presentaron oficialmente "Masters of the Universe"
Los protagonistas del nuevo live-action de "He-Man" se preparan para el estreno y ya hicieron el primer lanzamiento del film. Los detalles de la premiere.
El destino de Eternia ha encontrado a sus nuevos protectores. Tras años de proyectos inconclusos y cambios de dirección, la película live-action de Masters of the Universe es una realidad tangible. La producción ha apostado por un elenco joven y carismático para relanzar la épica batalla entre el bien y el mal: Nicholas Galitzine, quien se pondrá en la piel del Príncipe Adam (y su imponente alter ego, He-Man), y Camila Mendes, quien asumirá el rol de la valiente capitana de la guardia real, Teela.
Esta nueva adaptación busca equilibrar la nostalgia de los dibujos animados de los años 80 con una estética cinematográfica moderna y cruda, explorando los orígenes del conflicto por el Castillo Grayskull bajo una lente de fantasía épica de alto presupuesto.
Química y carisma en la CinemaCon de Las Vegas
La confirmación de este dúo protagónico no quedó solo en un comunicado de prensa. Durante la reciente edición de la CinemaCon, el evento más importante para la industria de la exhibición cinematográfica, Nicholas Galitzine y Camila Mendes hicieron su presentación oficial ante una audiencia que estalló en aplausos.
Ambos actores subieron al escenario para compartir detalles sobre el riguroso entrenamiento físico y la preparación necesaria para encarnar a estos íconos de la cultura pop. Lo que más llamó la atención de los presentes —y que rápidamente inundó las redes sociales— fue la evidente química fuera de cámara entre ambos. Entre bromas cómplices y anécdotas del set, demostraron una conexión natural que será fundamental para trasladar el vínculo entre He-Man y Teela a la gran pantalla.
Aunque los protagonistas se llevaron todas las miradas, la presentación en Las Vegas también sirvió para reafirmar la escala de la producción. Los asistentes pudieron ver un breve vistazo a los diseños de producción, que prometen una reconstrucción fiel pero impactante de los paisajes de Eternia.
La película no solo se centrará en la acción, sino en la profundidad de sus personajes, marcando un hito para los seguidores que esperaron desde 1987 por una versión cinematográfica que hiciera justicia al legado de Eternia. La cuenta regresiva para ver a Galitzine alzar la Espada del Poder al grito de "¡Yo tengo el poder!" ha comenzado oficialmente.
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