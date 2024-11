Nicki Nicole, Cazzu y La Joaqui se tatuaron para sellar su amistad: qué simboliza el tattoo

Cazzu y Joaquinha fueron grandes aliadas desde sus inicios en un género musical donde eran pocas las mujeres. Se apoyaron mutuamente en momentos clave, como cuando Julieta ayudó a su amiga a escapar de una relación violenta.

Con el tiempo, ambas respaldaron a la rosarina en sus primeros pasos hacia la fama, dándole un lugar en la escena musical argentina. Esta profunda amistad las llevó a un vínculo tan cercano que hoy en día, sus hijas las llaman cariñosamente 'tía'.

El origen de la amistad entre Nicki Nicole y Cazzu

La relación entre Cazzu y Nicki Nicole comenzó cuando la rosarina tenía solo 18 años y daba sus primeros pasos en la música con temas como 'Wapo Traketero' y la BZRP Music Sessions #13. En ese momento, Cazzu, ya consolidada con sus shows en el Teatro Ópera Orbis, invitó a Nicki a subirse al escenario para interpretar su primer single, marcando el inicio de una sólida amistad.

En 2020, Nicki Nicole se unió a Cazzu para colaborar en el álbum Recuerdos, creando juntas el exitoso tema "Cómo Dímelo".

Quién es el supuesto novio de Nicki Nicole

En las últimas horas, Yanina Latorre sorprendió a todos con un anuncio: Enzo Fernández estaría en pareja con Nicki Nicole. Al parecer, el futbolista y la cantante se conocieron a finales de octubre cuando se encontraron en una fiesta y, por lo visto, él quedó flechado con ella. Entonces, según contó la periodista, decidió volver a Londres y dejar a su pareja, Valentina Cervantes, para poder iniciar una relación con la intérprete.

No obstante, la cantante aseguró que está en pareja con una persona que no es del medio. De hecho, en un tiktok que se hizo viral, en el que se habla de su supuesta relación con el futbolista, Nicki especificó: “¡Hola Reina! ¡A la fiesta fui con amigos y con la persona que actualmente salgo, que no es conocida, obviamente saludé y hablé con todos los que estaban! ¡Te dejo la info para que te quedes más tranquila! Beso”.

Ante esto, varios fanáticos empezaron a especular de quién se trataría y, en X, descubrieron quién sería su nuevo amor. Se trata de Federico Romero, conocido como en redes sociales como Krom MD, es un cantante, compositor y diseñador de moda de 29 años, nacido en Necochea. Por lo que compartieron en la red social, Nicki ya había publicado fotos de él con un ramo de flores que le regaló "a su verdadera pareja" por el lanzamiento de su último álbum.

