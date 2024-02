Los ex de Nicki Nicole rompieron el silencio tras la ruptura de la cantante con Peso Pluma

El primero que apareció fue el trapero Khea que compartió el lanzamiento de Hola Perdida, ya que participará del tema del momento de Luck Ra en una colaboración. Parece demasiada coincidencia, pero lo es.

No obstante, los fanáticos creen que es un guiño a Nicki, ya que la letra dice: "Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví, para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida”. De inmediato, muchos seguidores de ambos comentaron: "Ni Messi juega tanto"; "JAJAJAJ dale @TruenoOficiaI anímate a subir uno así", entre otros.

Luego, hizo su publicación estelar Trueno, el último exnovio de la compositora, quien publicó en su cuenta oficial de X el siguiente mensaje: “Aprendí que es más importante el ‘hacia dónde’ que ‘con quién". Por supuesto, esto también hizo ruido en los fans que no pierden oportunidad para fantasear con una reconciliación.

Aprendí q es más importante el 'hacia donde' que 'con quien' — TR1 (@TruenoOficiaI) February 13, 2024

La reacción de Nicki Nicole al engaño de Peso Pluma

Luego de que se viralizara el video del compositor mexicano, ella eliminó todas las fotos juntos de sus redes sociales y publicó un comunicado en su historia de instagram: "El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy".

niki nicole posteo

Y concluyó diciendo: "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar".