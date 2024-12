Nicko McBrain se va de Iron Maiden

A pesar de abandonar las giras, McBrain asegura que seguirá vinculado a la familia de Iron Maiden: “Sin embargo, seguiré siendo parte de la familia de Iron Maiden, trabajando en varios proyectos que mis veteranos mánagers, Rod Smallwood y Andy Taylor, tienen en mente para mí. También trabajaré en diferentes proyectos personales y me centraré en mis negocios actuales, incluyendo The British Drum Company, Nicko McBrain’s Drum One, Titanium Tart y, por supuesto, Rock-N-Roll Ribs.”

El batería concluyó su mensaje con palabras de agradecimiento hacia sus fans, compañeros y familia: “¡Girar con Maiden estos últimos 42 años ha sido un viaje increíble! A mis fieles fans, vosotros hicisteis que valiera la pena y os quiero. A mi querida esposa, Rebecca, lo hiciste infinitamente más fácil y te quiero. A mis hijos, Justin y Nicholas, gracias por entender mis ausencias y os quiero. A mis amigos, que siempre estáis ahí para mí, os quiero. A mis compañeros de banda, hicisteis mi sueño realidad y os quiero.”

“Miro al futuro con mucha emoción y esperanza. ¡Nos veremos pronto, que Dios os bendiga a todos y, por supuesto, ‘Up the Irons!’”

