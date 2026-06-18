"Estoy muy mortificada": Florencia Peña habló tras el error por el que renunció a Luzu TV
La conductora habló con LAM luego del episodio que generó una fuerte repercusión y se mostró visiblemente afectada.
Horas después del imperdonable error que sacudió a Luzu TV y derivó en la eliminación del programa completo de El Show del Verano y su renuncia, Florencia Peña decidió dar su versión de los hechos. Lo hizo en una nota con LAM, donde se la vio particularmente conmovida.
"Estoy muy mortificada. Es la primera vez que me pasa algo así. Quiero pedir infinitas disculpas. Me dijeron por la cucaracha esa noticia que no la quiero repetir. Me pidieron que lo diga, yo estaba en shock. Estaba al aire, no tenía ni el teléfono ni la computadora. No tenía idea de lo que estaba pasando", expresó la conductora.
Durante el reportaje, Peña insistió en que la información llegó a través de los mecanismos habituales de producción mientras se encontraba al aire y que ella la comunicó confiando en que había sido corroborada previamente.
"Desde la producción me dijeron 'está pasando esto'. Yo lo repliqué y en el momento que lo replico me dicen 'no, pará, pará, parece que no está chequeado'", relató.
La actriz reconoció la gravedad de lo sucedido y aseguró que todavía le cuesta procesar todo lo que ocurrió. De hecho, en plena entrevista admitió el impacto emocional que le generó la situación.
"Estoy temblando porque nunca me pasó algo así", confesó.
A medida que avanzaba la nota, Peña volvió a remarcar que simplemente transmitió la información que recibió mientras conducía el programa y sostuvo que no contaba con herramientas para verificarla por sus propios medios en ese instante.
"Repetí lo que me pidieron que diga", señaló.
Además, volvió a pedir disculpas públicamente y reconoció la dimensión que tomó el episodio. "Sé que es gravísimo. Vuelvo a pedir disculpas: Al aire estoy desconectada, trato de hacer mi programa", manifestó.
Finalmente, la conductora explicó que, según su interpretación, la información había llegado a producción como un dato que en ese momento se consideraba verdadero y deslizó que ya se están revisando responsabilidades internas.
"Entiendo que es algo que se estaba diciendo y ellos lo tomaron como cierto. Las personas que se tienen que hacer responsables ya están hablando con la empresa", concluyó.
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