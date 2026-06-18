"Estoy muy mortificada": Florencia Peña habló tras el error por el que renunció a Luzu TV

"Estoy temblando porque nunca me pasó algo así", confesó.

flor peña descargo

A medida que avanzaba la nota, Peña volvió a remarcar que simplemente transmitió la información que recibió mientras conducía el programa y sostuvo que no contaba con herramientas para verificarla por sus propios medios en ese instante.

"Repetí lo que me pidieron que diga", señaló.

Además, volvió a pedir disculpas públicamente y reconoció la dimensión que tomó el episodio. "Sé que es gravísimo. Vuelvo a pedir disculpas: Al aire estoy desconectada, trato de hacer mi programa", manifestó.

Finalmente, la conductora explicó que, según su interpretación, la información había llegado a producción como un dato que en ese momento se consideraba verdadero y deslizó que ya se están revisando responsabilidades internas.

"Entiendo que es algo que se estaba diciendo y ellos lo tomaron como cierto. Las personas que se tienen que hacer responsables ya están hablando con la empresa", concluyó.