Nico Occhiato se enojó y dejó su programa en vivo: qué pasó

Por qué se enojó Nico Occhiato

Durante el programa, los seguidores preguntaron sobre la influencer Bec Watkinson de Inglaterra, quien supuestamente iba a estar en el programa y a quien Occhiato conoció en el Viejo Continente. Momi Giardina contó que la joven en realidad tiene novio, y el conductor aseguró que esta situación lo había entristecido.

Como ninguno de sus compañeros le creyó, ya que siempre lo tildan de "frío", Nico se enfureció con la producción y su equipo.

"Me quiero ir del aire, me quiero ir del aire, me quiero ir del aire. Me están pel... de verdad y no me gustó. Nos vemos mañana", reaccionó Occhiato.

