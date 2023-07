Una fanática de Nico Vázquez le pidió una foto a un joven creyendo que era él: la reacción del actor

Ni bien lo visualizó, no dudó en pedirle una foto al -supuesto- ex Casi Ángeles, y continuó con celebrando el plan con sus amigos. El problema fue que cuando llegó a su casa, al ver la foto con más detenimiento, se dio cuenta que se había retratado con alguien parecido y no con el reconocido actor.

image.png

Sin poder creer lo que estaba pasando, y riéndose de ella misma y su confusión, fu cuando la joven decidió hacer pública la anécdota a través de su cuenta de Twitter. Esta plataforma suele ser terreno fértil para que los usuarios cuenten sus vivencias más insólitas, aún exponiéndose a las críticas que también abundan por estas canaletas.

“Le pedí una foto a un chico pensando que era Nicolás Vázquez y recién me doy cuenta de que no era. Es todo tristeza”, expuso la joven, quien se tapó su cara con un emoji riéndose. Junto a ella, alguien realmente parecido al reconocido actor actualmente protagonista de la obra de teatro Tootsie en el Lola Membrives.

El actor se tomó el asunto con humor y propuso una solución para sortear la confusión. “¡Jaja! Hasta yo dudé si era yo. Venite a la puerta del teatro y nos sacamos la foto. Beso grande”, concluyó Nico

A las pocas horas su tweet ya había superado el millón de reproducciones y había sido reposteado por cuentas de famosos o medios masivos quienes tienen llegada casi directa con el actor. También tuvo más de 33 mil “me gusta” y superó los 500 retuits en esta plataforma digital.