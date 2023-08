Nicolás Cabré habló sobre la China Suárez: "Formamos un equipo divino"

cabre china suarez

En el ciclo Agarrate Catalina, el artista hizo hincapié en la familia y cómo es la rutina que cumplen desde el día en que se separaron, poco después del nacimiento de la pequeña. “Gracias a Dios, tenemos la relación que tenemos. Es mi familia y siempre lo va a ser. Siempre voy a estar para lo que sea”, aseguró.

Afirmó que la niña de 10 años siempre será su prioridad, por lo que agradecen tener una estrecha relación: “Formamos un equipo divino. Me da mucha alegría que así sea”. Además, se refirió a la extenuante agenda de obligaciones que ambos deben cumplir por su trabajo y al tiempo que disfruta junto a la menor. “Entiende cómo es el trabajo de la mamá y el mío, ella lo sabe. Obviamente, se hace duro. Ella sabe lo que hacemos y que todo tiene un porqué, y lo comparte y lo vive con nosotros. Entiende que es un poco así”

Por último, dijo que el apoyo que se dan es mutuo: “Y no solo la China y yo, también la familia, yo puedo hablar con Marcela, su mamá, sin tener que pasar por ella. Me da mucha alegría y me llena de orgullo que sea así, porque todo lo vive Rufina, y ella ve a sus padres que son compañeros, y son equipo y lo vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas”.

