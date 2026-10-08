Nicole Neumann tomó una drástica decisión tras las amenazas de su vecino contra sus corderos

Para explicar su postura, utilizó una comparación: “Es como si dijeras: ‘Me mudo en frente del mar, me molestan las gaviotas, el ruido de las olas’. Bueno, hola, te mudaste a la playa”. Además, contó que su intención es aprovechar la tranquilidad del lugar y mantenerse alejada de este tipo de conflictos. “La verdad es que cuando voy a mi casa, estoy ahí, disfruto de mis animales, la naturaleza, ni ahí que me encargo de eso”, aseguró.

Nicole Neumann reveló la amenaza que recibió por sus animales

Durante la entrevista, la conversación también giró alrededor de las palabras que habría utilizado el vecino para expresar su enojo por la presencia de los corderos en su terreno.

Cuando el periodista quiso saber si efectivamente había existido una amenaza contra los animales, Nicole confirmó que el hombre les había transmitido una advertencia a sus caseros. “Claro, dijo algo así como: ‘Las voy a hacer estofado si siguen pasando’”, relató sobre el episodio que despertó su indignación.

La modelo, que en reiteradas oportunidades manifestó públicamente su compromiso con el bienestar animal, cuestionó que una persona que vive en una chacra tenga semejante reacción frente a la presencia de animales.

“No entiendo a la gente que le molestan los animales. Si te vas a vivir a un campo, chacra... es el espíritu, para mí. Si no te tenés que meter en un barrio cerrado, ¿no?”, expresó. En ese sentido, insistió en que el entorno es un aspecto fundamental que debería tenerse en cuenta antes de elegir una vivienda. “Creo que hay que analizar todas esas cosas cuando uno se muda”, agregó.

Por otra parte, cuando le preguntaron si temía que el vecino pudiera concretar su amenaza, Nicole aseguró que prefiere confiar en que no llegará a lastimar a sus corderos. “No creo. Yo todavía quiero creer en las almas buenas que no podrían hacerle daño a un animal. Por ahí peco de naif, no lo sé”, reflexionó.

El enfrentamiento ya había sido tema de conversación en Solo con Niki, el programa de la modelo, donde anteriormente había expresado su enojo con un mensaje dirigido a quienes no toleran la presencia de animales en zonas rurales. “Andate al country de Cardales que tiene piso de pavimento y a lo sumo ves un tero a lo lejos, si te joden dos corderitos. O no sé... quedate en Recoleta”, había lanzado.

De esta manera, Nicole Neumann dejó en claro que reforzará el alambrado de su propiedad para evitar que sus animales ingresen al terreno vecino, aunque mantiene su desacuerdo con la actitud del hombre y espera que el conflicto no vuelva a repetirse.