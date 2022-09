Denuncian a Nicole Neumann por generar desorden en la vía pública en Palermo

Nicole tiene una enorme camioneta con la que va de aquí para allá, y siempre tendría este mismo problema de estacionar donde no debe. En LAM, el equipo de Ángel de Brito contó que al WhatsApp del programa llegó la información de que están juntando firmas para que la ex de Fabián Cubero no estacione más en doble fila cuando va a grabar.