El acercamiento de Nicole Neumann a Indiana Cubero antes de su cumpleaños de 15

posteo Nicole.jpg

“Mis hijos piensan que mis besos curan sus heridas. Me pregunto si sabrán que los suyos me sanan el corazón”, publicó también por estos días Nicole, con fotos de las tres hijas que tuvo con Fabián Cubero: Indiana, Allegra y Sienna.

Qué dijo Nicole Neumann sobre la fiesta de 15 de su hija Indiana Cubero

En pleno revuelo, Nicole Neumann fue entrevistada en Intrusos y le preguntaron si iba a ir al cumpleaños de 15 de Indiana, tras lo cual la modelo fue contundente: “De eso no hablo, perdón. Me pueden venir a preguntar por el tema todos los días y voy a seguir con la misma respuesta. No hablo de cualquier cosa personal que no corresponde. Lo primero que hago es protegerlas a ellas, cualquier cosa que se pueda decir, que pueda molestar, perjudicar o hacerles ruido van a saber que de mí no salió”.

“La mayoría de las cosas que se dicen son mentira. Mi vida personal no pasa por lo que se ve en la tele, así que no me hago mucho problema, me importa la realidad. Pero están diciendo cosas de menores que se sienten mal con lo que leen y por lo que se genera en las redes”, agregó sobre la relación con su nena mayor.

nicole neumann hijas.jpg