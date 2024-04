La mamá de Nicole Neumann volvió a apuntar contra su hija: "Es un monstruo"

Luego de estas declaraciones, Nicole salió a responderle en una charla con LAM. "Yo trabajo desde los 12 años y nunca necesité hablar de nadie. No me interesa entrar en el barro, no me voy a sumar, estoy en un buen momento, de amor, que tengo que estar en paz. Así que todos los que se estén colgando de mis lolas y de mi panza, que me parece bastante patético, allá ellos”, expresó.

Embed - Guerra sin fin: Nicole Neumann peleada con su madre

Lejos de terminar ahí el tema, Claudia volvió a lanzar polémicas declaraciones. ”Ya sé que mi hija habló mierd*. No lo quiero oír, no lo puedo oír y tengo que trabajar… De verdad que tengo que concentrarme en esto, porque yo necesito este trabajo", dijo en diálogo con Intrusos.

Y, agregó: "No puedo más con nada, no quiero saber más nada. Es un monstruo que, evidentemente, seré la culpable de haber creado y bueno… Me tendré que joder. Es lo que me tocó”.

“Ya no puedo escuchar nada, porque, sino, no puedo trabajar. No puedo estar inyectándome, porque estoy con un ataque de alergia mortal. Y necesito el laburo, de verdad lo necesito. Y ya está, por el momento no puedo más nada, no puedo nada”, cortó la comunicación la exdocente.