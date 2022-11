Nicole Neumann reveló dónde le gustaría que Manuel Urcera le propusiera matrimonio

Asimismo, la empresaria deslizó en LAM la formalización de su compromiso matrimonial, aunque todavía no hay fecha confirmada. “Nosotros proyectamos todo, hablamos de todo. Siempre están todos los temas dando vuelta", dijo.

Además señaló que "él (Urcera) me tira lo del casamiento... Le pregunta a mi abuela cómo está para venir al casamiento... pero no llega. Le pregunta a todo el mundo menos a mí", reveló divertida.

En concreto: la propuesta existe, al menos está latente, y Nicole ya sabe dónde le gustaría que se la formularan: “Lo que me importa es la actitud del momento y lo lindo del gesto, no me importa tanto visualmente. Yo me lo hubiese imaginado en una torre de París, pero ya fuimos…"