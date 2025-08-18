"Nieve Roja": la nueva serie de Flow que combina drama y ciencia ficción
Protagonizada por Mariano Martínez, Nazareno Casero, Juan Gil Navarro y Micaela Riera es una ficción imperdible. Los detalles.
El pasado 14 de agosto se estrenó en Flow la nueva producción argentina coproducida por StoryLab. Se trata de "Nieve Roja", una historia que combina drama y ciencia ficción que, a su vez, tiene puntos de coincidencia con "El Eternauta".
Esta nueva serie cuenta con un total de ocho episodios de 30 minutos que no solamente son fáciles y rápidos de ver, sino que cuentan con un suplemento de suspenso que te atrapa desde el primer momento.
Lo cierto es que "Nieve Roja", además de contar con un elenco de lujo, también brilla por su producción audiovisual y un guion tan fluido como audaz. La serie se acopla a cada giro inesperado, en especial al ser una historia contemporánea que sabe contar y hacer uso de inteligencias artificiales y pruebas científicas.
"Nieve Roja" es producida por StoryLab, dirigida por David Bisbano quien también es guionista junto a Andrés Gelós y Natacha Caravia. Diego Palacio y Nacho Viale se destacan como autores y productores ejecutivos, Lore Bruquetas como directora de producción y Micaela Montero como coordinadora de producción.Conocé todos los detalles de esta tira que no te podes perder.
Sinopsis oficial de "Nieve Roja"
Narra cómo un grupo de siete empleados participa en un misterioso programa en una base en la Antártida. Aislados y bajo la vigilancia de una inteligencia artificial llamada Agatha comienzan a desaparecer uno a uno en circunstancias cada vez más extrañas. Lo que empieza como un experimento corporativo se transforma en una lucha por la supervivencia, la identidad y el poder, revelando oscuros secretos sobre su origen, su conexión genética y el verdadero propósito detrás de la evaluación.
El elenco de "Nieve Roja"
La serie es un thriller protagonizado por Nazareno Casero y Justina Bustos con Juan Gil Navarro, junto a un destacado elenco que incluye a Mariano Martínez, Micaela Riera, Gastón Cocchiarale y Ariel Pérez De María, con la participación especial de Alfredo Casero.
Tráiler oficial de "Nieve Roja"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario