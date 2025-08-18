nieve roja

Sinopsis oficial de "Nieve Roja"

Narra cómo un grupo de siete empleados participa en un misterioso programa en una base en la Antártida. Aislados y bajo la vigilancia de una inteligencia artificial llamada Agatha comienzan a desaparecer uno a uno en circunstancias cada vez más extrañas. Lo que empieza como un experimento corporativo se transforma en una lucha por la supervivencia, la identidad y el poder, revelando oscuros secretos sobre su origen, su conexión genética y el verdadero propósito detrás de la evaluación.