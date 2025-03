Nito Artaza rompió el silencio tras la carta abierta de Cecilia Milone a Chico Novarro: qué dijo

Ante la primer consulta de una cronista de si está al tanto de los últimos posteos de Cecilia, Artaza lanzó: “No no, en absoluto, yo expliqué con todo el respeto y el cariño que es una historia que yo di vuelta la página, es una historia que no me pertence” y continuó diciendo: "Que fue una gran historia de amor, muy linda pero..”

Ante otra pregunta, haciendo alusión a “¿Ya sanaste?, dijo: “Si, por supuesto, me preparé para esto, hace un año y medio dos que me prepare , obviamente, ya he pasado por diversos duelos”

“Me preparé psicológicamente, también espiritualmente porque se lo que se sufre de un duelo”, agregó con una postura de ya querer escapar de las cámaras.

“Le di muchísimo amor, todo mi amor, ya no puedo opinar, ya es el pasado y lo digo con todo el cariño, no lo digo mal”, continuó diciendo, “Hay que sanar y hay que evolucionar, espero que ella también ”, resaltó

Y cerró, de manera contundente: "No opino de mi pasado, no voy a opinar del pasado de ella”.

La carta abierta de Cecilia Milone a Chico Novarro: "Enamorada post-mortem"

La actriz volvió a recordar al cantante con un emotivo mensaje, en medio de la polémica con la familia del artista.

cecilia milone chico novarro

Cecilia Milone sigue manteniendo vivo el recuerdo de Chico Novarro, a pesar de las críticas de su entorno familiar, que cuestionó su decisión de revelar una historia de amor que el músico mantuvo en secreto durante toda su vida. Esta vez, la actriz compartió una imagen junto a Novarro y le dedicó una carta en la que hizo referencia al revuelo mediático: "Si supieras la que se armó. Mezclan toda tu información. No tienen idea de nada, ¡hay un enredo de fechas, de mujeres y de canciones! ¡Qué poco te conocían!"

En su publicación, Milone destacó el carácter meticuloso del cantante y cuestionó la desprolijidad con la que se abordó su historia. "Hay muy poca precisión. ¡Con lo detallista que eras, y la prolijidad de tu memoria! Jamás te hubiera pasado, con tu sol en Virgo y tu romántica luna en Piscis. ¡Bien lo sabe Jimena La Torre! Lo único que me importa es que Dios, vos y yo sabemos cuánto te mortificó que hubiera un país creyendo que no eras vos, mi amor", expresó.

milone

Luego, se refirió a cómo su relato pasó de ser ignorado a convertirse en un escándalo mediático: "Bueno… de una manera muy poco elegante… se enteraron todos. Yo venía siendo tu mujer misteriosa, haciéndote un homenaje con metáforas para descifrar… desde septiembre de 2024 y me ignoraron todos. Hace un mes, pronuncian Chico Novarro sin parar. La intención fue dejarme como una loca y difamarme… y acá estamos: ¡¡¡Te nombran más que en los últimos 40 años de tu carrera!!! Ahora se acordaron de que eras talentoso. Porque eso sí, no paran de reconocértelo. No creí ‘oírme pensar’ jamás: ‘Bienvenido sea este escándalo’", reflexionó la actriz.

En el cierre, reveló que sigue trabajando en la música del artista junto al maestro Gustavo Calabrese. "Mientras tanto, en la baticueva del maestro Gustavo Calabrese seguimos grabando temas tuyos… y yo, como dice Moria Casán, estoy cada vez más enamorada 'post mortem' del bolero extraordinario que escribiste en mi vida. Te amo desde antes y hasta después. Tuya, Yo", concluyó. La relación de Cecilia Milone y Chico Novarro sigue generando repercusiones.