La hija de Nito Artaza rompió el silencio sobre la separación de su padre

Qué dijo la hija de Nito Artaza sobre la separación de su padre

hija Nito Artaza

Sobre la escandalosa separación de su papá y la actriz dijo: “Por ahora prefiero no decir nada de la separación de mi papá y Cecilia. Ya demasiado con un video mío que pasaron que no era ninguna indirecta sino un chiste para mi papá, pero entiendo que todo esta muy sensible. De verdad deseo lo mejor para los dos ya que no se estaban haciendo bien”.