La percepción de una vidente sobre la separación de Nito Artaza y Cecilia Milone

Aristida afirmó que “Cecilia no quiere saber más nada con Nito, ella ya venía sospechando hace rato y Nito le negaba todo. La mentira tiene patas cortas y en cualquier momento esto va a estallar. Cuando ella le dice´No quiero saber más nada, ya está´, él cambia”.

Qué dijo la vidente Aristida Genez sobre la separación de Nito Artaza y Cecilia Milone

Nito Artaza Cecilia Milone

Y continuó: “Él cree todavía a esta altura que Cecilia puede dar el brazo a torcer pero no hay ninguna chance”.

Nito había deslizado que había posibilidades de reconciliación: “Hace 23 años que nos conocemos y hubo una discusión cuando hicimos Dracula que ella protagonizaba por unos descuidos míos pero nunca hubo una discusión por otra cosa, está todo bien y de hecho estoy yendo a verla ahora”.

Y manifestó: “Con Cecilia tuvimos una discusión y la mantuvimos, hace tanto tiempo que nos conocemos que hay amor y en algún momento hablaremos los dos. No pasó nada grave, dijeron que ella me pilló con alguien. Son cuestiones de la vida y fue una discusión de pareja existencial, jamás podría ocurrir algo así entre nosotros, varios medios hablaron de infidelidad y no pasó en absoluto”.