Nito Artaza rompió el silencio sobre el rumor de separación de Cecilia Milone

Siguiendo con su relato, Nito Artaza afirmó: “Con Cecilia tuvimos una discusión y la mantuvimos, hace tanto tiempo que nos conocemos que hay amor y en algún momento hablaremos los dos. No pasó nada grave, dijeron que ella me pilló con alguien. Son cuestiones de la vida y fue una discusión de pareja existencial, jamás podría ocurrir algo así entre nosotros, varios medios hablaron de infidelidad y no pasó en absoluto”.

“Tenemos un trato de mucho amor y fue una discusión existencial, hay una crisis”, agregó.

En este sentido, volvió a aclarar: “De ninguna manera fue por una tercera en discordia, todavía mantenemos esa discusión y esa crisis pero nunca se sabe con nosotros, falta un capitulo de esta historia que no me quiero perder”.

“Digamos que puede ser que siga la crisis pero ahora me voy a verla”, cerró.

nito artaza