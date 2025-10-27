No la pasa para nada bien: P. Diddy sufrió un intento de asesinato en la cárcel

La condena de Combs

Sean Combs, de 55 años, fue condenado el pasado mes de julio a 50 meses de prisión federal tras declararse culpable de violar la Ley Mann, normativa que prohíbe el transporte de personas con fines de prostitución. A pesar de haber sido absuelto de cargos más graves como tráfico sexual y crimen organizado, el tribunal lo señaló por liderar una red de explotación bajo la fachada de sus negocios en la industria del entretenimiento y la moda.

Durante el juicio, el Departamento de Justicia presentó pruebas contundentes, incluyendo transferencias bancarias, grabaciones y testimonios de víctimas, entre ellas la exmodelo y cantante Cassie Ventura, quien lo acusó de abuso físico y psicológico. Antes de escuchar la sentencia, Diddy realizó una disculpa pública, asegurando estar “profundamente arrepentido” y en búsqueda de “tratamiento y redención”.

Su defensa, liderada por la abogada Alexandra A.E. Shapiro, presentó el pasado 20 de octubre una apelación formal con el objetivo de lograr la reducción de la condena o su eventual libertad condicional.