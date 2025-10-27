No la pasa para nada bien: P. Diddy sufrió un intento de asesinato en la cárcel
Mientras dormía, otros prisioneros atacaron al rapero Sean Diddy quien se encuentra detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn.
Sean “Diddy” Combs, también conocido como Puff Daddy o P. Diddy, ha sido víctima de un escalofriante intento de asesinato mientras cumple una condena federal en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn. El incidente ocurrió en su celda y fue calificado como un evento rápido y aterrador por su amigo, Charlucci Finney.
El relato del ataque fue proporcionado por Charlucci Finney al Daily Mail. Según su testimonio, el músico fue sorprendido mientras dormía. “Despertó con un cuchillo presionado contra su garganta, a solo segundos de perder la vida”, relató Finney. De acuerdo con su amigo, un agresor no identificado irrumpió en el lugar y colocó una cuchilla de fabricación casera sobre el cuello del artista. Finney sugirió que la intención pudo haber sido más allá de un simple ataque: “Si el tipo hubiera querido lastimarlo, lo habría hecho. Bastaba un solo movimiento”, añadió, expresando una profunda preocupación por la seguridad de Diddy dentro del penal.
Las nuevas medidas de seguridad para proteger a Diddy
Aunque las autoridades del MDC no han emitido una confirmación oficial sobre el incidente, fuentes cercanas al caso indicaron a TMZ que el hecho sí tuvo lugar y que la intervención oportuna de un guardia evitó una tragedia. El agresor, cuya identidad permanece sin ser revelada, fue rápidamente trasladado a confinamiento solitario. Diddy, por su parte, sufrió solo heridas leves y fue atendido por el personal médico de la prisión, sin requerir hospitalización externa.
El suceso fue mencionado por primera vez de forma oficial por el abogado del rapero, Brian Steel, durante la audiencia de sentencia, donde aseguró que la rápida acción de un guardia fue crucial para evitar un desenlace fatal.
Actualmente, el músico permanece bajo estricta protección en una unidad de vigilancia especial, donde sus movimientos son monitoreados las 24 horas del día. Su equipo legal ha solicitado una revisión urgente de las medidas de seguridad, argumentando que la vida de su cliente “corre un riesgo real”.
La condena de Combs
Sean Combs, de 55 años, fue condenado el pasado mes de julio a 50 meses de prisión federal tras declararse culpable de violar la Ley Mann, normativa que prohíbe el transporte de personas con fines de prostitución. A pesar de haber sido absuelto de cargos más graves como tráfico sexual y crimen organizado, el tribunal lo señaló por liderar una red de explotación bajo la fachada de sus negocios en la industria del entretenimiento y la moda.
Durante el juicio, el Departamento de Justicia presentó pruebas contundentes, incluyendo transferencias bancarias, grabaciones y testimonios de víctimas, entre ellas la exmodelo y cantante Cassie Ventura, quien lo acusó de abuso físico y psicológico. Antes de escuchar la sentencia, Diddy realizó una disculpa pública, asegurando estar “profundamente arrepentido” y en búsqueda de “tratamiento y redención”.
Su defensa, liderada por la abogada Alexandra A.E. Shapiro, presentó el pasado 20 de octubre una apelación formal con el objetivo de lograr la reducción de la condena o su eventual libertad condicional.
