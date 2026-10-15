"No tengo que pedir disculpas": Tamara Paganini redobló la apuesta tras dudar de los hijos de Romina Yan

La frase de Tamara Paganini que encendió la bronca en redes sociales

"Que el marido de Romina Yan los maltrataba a los nenes, que los nenes se fueron a vivir con el abuelo porque él los maltrataba y qué sé yo. Yo, la verdad chicos, descreo de todo... No puedo aseverar que eso es verdad y bueno, pero '¿qué, los niños van a mentir?'. Sí, claro, los niños mienten también. Ya ahora no son niños, pero no sé... porque es re fácil decir '¿viste lo que hizo este?'. Después de seis años resulta que 'se habían equivocado' y ya está, le cagaron la vida. Chicos, descrean de todo", lanzó, ganándose un sinnúmero de críticas.