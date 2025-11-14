Noel Gallagher revoluciona Buenos Aires: ahora, fue visto visitando la tumba de Eva Perón

Furor por la visita de Noel Gallagher a la Bombonera

El artista llegó al país para los recitales del sábado y domingo, y en un rato libre decidió visitar el estadio del Xeneize, donde incluso se dio el gusto de pararse sobre el césped.

noel gallagher bombonera1

El paso de celebridades por la cancha de Boca ya es costumbre, algo que quedó a la vista en el reciente Superclásico con la presencia de Dua Lipa. El estadio de Brandsen 805 es un imán para extranjeros: su mística, esa “aura” que —como contó Ander Herrera— se construyó con décadas de historia, convierte al escenario en una especie de peregrinaje obligado para turistas y famosos.

noel gallagher bombonera Noel Gallagher en la Bombonera.

Gallagher no hizo más que sumarse nuevamente a esa tradición, porque no fue su debut: en 2016 ya había estado junto al plantel que por entonces tenía a Carlos Tevez como emblema. Acompañado por personal del club y miembros de su equipo —aunque sin su hermano Liam—, el mayor de los Gallagher caminó por los márgenes de la cancha, saludó a todos los presentes y se mostró de excelente ánimo.

noel gallagher bombonera2

Su visita se dio en un clima distendido, en medio del revuelo que significa la reunión de Oasis después de años de distancia y conflictos internos que mantenían a los fanáticos sin esperanzas. El reencuentro, ahora convertido en una gira global, generó una enorme expectativa en Argentina, uno de los países donde la banda siempre tuvo una recepción multitudinaria.