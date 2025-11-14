Noel Gallagher revoluciona Buenos Aires: ahora, fue visto visitando la tumba de Eva Perón
El líder de Oasis está en el país junto a su hermano Liam, de cara a los shows que realizarán este sábado y domingo en el Estadio Monumental.
Noel Gallagher se encuentra en la Argentina por estas horas, dado que -junto a su hermano Liam- volverá a tocar en Buenos Aires luego de 16 años sin pisar el país. Los shows de Oasis, que tendrán lugar este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, sin duda rememorarán para muchos fans aquel mayo de 2009 en el Estadio Monumental.
Nuevamente, la dupla de hermanos estará en la cancha de River y la expectativa es total en torno a las presentaciones de la mítica banda británica.
Sin embargo, Noel se ha vuelto tendencia por otras particularidades: en las últimas horas, se dedicó a pasear por Buenos Aires. Pasó por la Bombonera, pisó el verde césped y se encargó de tomar fotos de todo lo que le llamaba la atención. Pero lo más llamativo fue que visitó el Cementerio de La Recoleta... ¡para visitar la tumba de Eva Perón!
Un usuario de X compartió una foto del músico y escribió: "¿Cuáles son las chances de que esté en el Cementerio de La Recoleta y me encuentre al mismísimo Noel Gallagher en la tumba de Evita?", con una imagen que testifica lo dicho por este internauta.
Como era de esperarse, la imagen no tardó en volverse viral en pocos minutos y despertó todo tipo de reacciones en redes sociales.
Furor por la visita de Noel Gallagher a la Bombonera
El artista llegó al país para los recitales del sábado y domingo, y en un rato libre decidió visitar el estadio del Xeneize, donde incluso se dio el gusto de pararse sobre el césped.
El paso de celebridades por la cancha de Boca ya es costumbre, algo que quedó a la vista en el reciente Superclásico con la presencia de Dua Lipa. El estadio de Brandsen 805 es un imán para extranjeros: su mística, esa “aura” que —como contó Ander Herrera— se construyó con décadas de historia, convierte al escenario en una especie de peregrinaje obligado para turistas y famosos.
Gallagher no hizo más que sumarse nuevamente a esa tradición, porque no fue su debut: en 2016 ya había estado junto al plantel que por entonces tenía a Carlos Tevez como emblema. Acompañado por personal del club y miembros de su equipo —aunque sin su hermano Liam—, el mayor de los Gallagher caminó por los márgenes de la cancha, saludó a todos los presentes y se mostró de excelente ánimo.
Su visita se dio en un clima distendido, en medio del revuelo que significa la reunión de Oasis después de años de distancia y conflictos internos que mantenían a los fanáticos sin esperanzas. El reencuentro, ahora convertido en una gira global, generó una enorme expectativa en Argentina, uno de los países donde la banda siempre tuvo una recepción multitudinaria.
