Noelia Marzol está preocupada por la salud de su hijo Donatello

"Otitis nuevamente. Mañana regreso", escribió en una historia donde se lo ve a su hijo agarrado de su mano mientras descansa en la cama.

Donatello es un pequeño guerrero: Noelia Marzol recordó que su hijo estuvo mal de salud

Noelia Marzol estuvo de invitada en "Noche al Dente" programa conducido por Fer Dente y luego de hacer un repaso de cómo viene su día a día, se sentó en el “banquito” para el cierre de la sección del ‘Disco de tu vida’. Ella eligió la canción "Motivos" de Abel Pintos y comenzó a llorar al explicar el por qué forma parte del cancionero de su vida.

“A nosotros lo que pasó con Donatello es que cuando nació estuvo mucho tiempo internado. Nunca ahondé en lo que le pasó, pero estuvo grave. Vino la jefa de neo y me dijo ‘bueno ahora que Dios nos ayude’. Esa frase fue para mí algo que ya no tenía solución por parte de los médicos. En ese momento no pensé en Dios porque soy atea, pero sí creí en mi hijo y confié en él. Yo sabía que él iba a estar bien. En Motivos hay una frase que dice ‘confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar’”, contó entre lágrimas.

Por otro lado también recordó la relación con su padre y cómo lo pudo recuperar: “Con él tuve un vínculo difícil, no del todo cómodo… Sobre todo cuando arranqué a estudiar algo artístico. Me llevó años que él lo pudiera entender, recién cuando conoció a Ramiro y tuve a mi primer hijo limamos asperezas. Lo extrañé un montón”.