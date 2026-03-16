Nueva gala de eliminación en Gran Hermano: a qué hora ver y quién se va según las encuestas
Desde las 22:15 horas, Telefe emitirá otra apasionante gala que conducirá Santiago del Moro, donde se esperan emociones fuertes y un inevitable adiós.
Tras una última semana sumamente convulsionada por la expulsión de Carmiña Masi y el ingreso de su reemplazante, Gran Hermano Generación Dorada enfrenta una nueva gala de eliminación, en medio de una semana de placa positiva, donde todos estuvieron nominados, muchos ya se salvaron y Carlota debió abandonar la casa este jueves.
Ahora, es el turno del segundo eliminado, que podría ser Brian, Eduardo, Kennys, Martín, Nick o Zunino. ¿Quién se irá?
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Quién es La Maciel, la nueva participante de Gran Hermano Generación Dorada
Este domingo, las puertas de Gran Hermano Generación Dorada se abrieron para recibir a Jesica "La Maciel", la creadora de contenido que es furor en TikTok, quien ingresó formalmente como el reemplazo de la expulsada Carmiña.
Luego de que la participante recorriera la casa, Santiago del Moro se comunicó y confirmó que la nueva participante, además de ser artista, es therian. Entonces ella reveló todos los detalles de su vida como therian.
A diferencia de otros participantes que entran con una estrategia agresiva para ganar terreno, la tiktoker optó por la descompresión absoluta. Su presentación ante sus nuevos compañeros dejó a más de uno descolocado, especialmente a los que esperaban a una jugadora combativa.
“No vine a jugar, no me importa si me voy la semana que viene. Yo vine a conocerlos y llevarme bien con todos, ya gané”, sentenció al cruzar el umbral, marcando una postura de paz que contrasta con el clima de tensión que reina en la casa.
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