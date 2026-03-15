Quién es La Maciel, la nueva participante de Gran Hermano Generación Dorada

El misterio llegó a su fin y, contra todos los pronósticos y filtraciones que apuntaban a un apellido famoso, la sorpresa fue total, ya que este domingo, las puertas de Gran Hermano Generación Dorada se abrieron para recibir a "La Maciel", la creadora de contenido que es furor en TikTok, quien ingresó formalmente como el reemplazo de la expulsada Carmiña.