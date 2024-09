Nueva y fuerte acusación contra Furia: aseguran que intenta silenciar a su familia

Luego de esto, el conductor agregó: “En los últimos días, he coordinado entrevistas con parte de su familia (no voy a decir el nombre de esas personas para resguardarlas) y luego de haberme dado el ok para hacer la nota se dieron de baja. El argumento que me dan fue que Furia se enteró que iban a hablar públicamente y les envió una carta documento y los amenazó para que no se pudieran expresar públicamente”.

“Obviamente, esto es un delirio porque es fomentar y poner en práctica el autoritarismo. Parecería que Juliana vive en una dictadura. ¿Quién es ella para decidir quién habla y quien no? Es todo una gran locura”, explicó después el periodista.

En ese sentido, Etchegoyen cerró: “Lo peor es que los familiares de ella no quieren líos y se sienten amedrentados por estas situaciones que se dan. No hablan por miedo a que ella tome alguna represalia legal que, de hecho, ya las ha tomado porque les han llegado cartas documento. Esa es la conclusión. Cartas documento a todo aquel que quiera expresarse”.