Quién es Manuel Ibero Durigón, el ex de Zoe Bogach que entre a Gran Hermano Generación Dorada
El participante tiene 245.000 seguidores y se hizo conocido por su relación con Zoe. Ahora ingresó a Gran Hermano Generación Dorada para contar su versión.
La TV explotó de la mejor manera con el regreso de uno de los tanques televisivos de los últimos años, con la presentación en Telefe de Gran Hermano Generación Dorada, con su gala de ingreso conducida por Santiago del Moro y la promesa de sorpresas y altos niveles de rating.
Bajo la conducción de Del Moro, el show regresa con la premisa de renovar un fenómeno que ya es parte de la cultura popular contemporánea. Con el producto en marcha, se empezaron a conocer los perfiles de los participantes que dejarán todo en el reality para dejar su huella grabada con el correr de los años.
Para esta edición, el despliegue tecnológico y estructural es imponente. La casa fue reformada íntegramente, sumando atractivos que elevarán la tensión y el entretenimiento de la convivencia: desde un caño de pole dance y una puerta misteriosa, hasta un sistema de piletas doble que incluye una versión climatizada y otra estilo "Pileta Playa". El estudio no se queda atrás, contando con un espacio de última generación que presume de más de 500 m² de pantallas y una tribuna con capacidad para recibir a más de 650 espectadores.
Quién es Manuel Ibero Durigón, el ex de Zoe que entre a Gran Hermano Generación Dorada
Manuel Ibero Durigón es uno de los nuevos participantes de Gran Hermano Generación Dorada y ya genera repercusión por su pasado con Zoe Bogach. Con 245.000 seguidores en redes, aseguró que entra al reality para contar su versión y romper prejuicios. Su exposición pública creció justamente a partir de la relación con la ex participante, una historia que, según trascendió, no terminó en buenos términos.
En su presentación dmitió que decidió ingresar a la competencia con un objetivo claro: “romper el mito de que los lindos no son inteligentes”. Además, dejó en claro que quiere contar su lado de la historia, luego de que Zoe realizara declaraciones sobre la relación que, según él, no reflejan lo ocurrido.
La tensión previa entre ambos suma un condimento extra a su ingreso a la casa más famosa del país, donde cada detalle del pasado puede convertirse en tema de debate. Con su perfil mediático y una historia previa ligada al reality, Manuel Ibero Durigón promete ser uno de los participantes que dará que hablar en esta nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada.
Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV). Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.
La grilla de los streams de Telefe
- La Cumbre: El mano a mano de Santiago del Moro con el expulsado.
- Todo lo Contrario: Actualidad y seguimiento en vivo con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir.
- La Jugada: Análisis táctico con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte.
- Reacciones en vivo: A cargo de figuras como La Tora, Fefe Bongiorno y Coty Romero.
