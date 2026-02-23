Quién es Manuel Ibero Durigón, el ex de Zoe Bogach que entre a Gran Hermano Generación Dorada

La tensión previa entre ambos suma un condimento extra a su ingreso a la casa más famosa del país, donde cada detalle del pasado puede convertirse en tema de debate. Con su perfil mediático y una historia previa ligada al reality, Manuel Ibero Durigón promete ser uno de los participantes que dará que hablar en esta nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2026120931878309890?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Recibimos al próximo jugador de la casa! Adelante Manu



Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @dgo_latam y reviví los vivos por Amazon Prime pic.twitter.com/8IAe5YiIX2 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 24, 2026

Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV). Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.

