Oasis vuelve a la Argentina: las ciudades donde se presentará tras su retorno

La banda, liderada por Liam y Noel Gallagher, sorprendió a los fanáticos del britpop al anunciar su tour de reunión para 2025. Inicialmente, solo se confirmaron fechas en el Reino Unido e Irlanda, pero desde su cuenta oficial en X, revelaron que la gira será mundial y que no tocarán en festivales.

Oasis vuelve a Argentina

Este jueves, el medio especializado NME confirmó las trece nuevas ciudades que Oasis visitará el próximo año, entre ellas Buenos Aires. Además de Argentina, la banda se presentará en Toronto, Chicago, Nueva Jersey, Boston, Los Ángeles, Ciudad de México, Seúl, Tokio, Melbourne, Sídney, São Paulo y Santiago de Chile.

No obstante, el medio británico aclaró que aún se debe esperar el anuncio oficial del grupo para conocer las fechas exactas y el estadio en el que los íconos del britpop se presentarán.

El último show de Oasis en Argentina

La última presentación de Oasis en Buenos Aires fue el 3 de mayo de 2009, meses antes de su separación, en el marco de la gira de presentación de su último disco de estudio, “Dig Out Your Soul”, en lo que fue una conmovedora noche en el estadio de River Plate.

Durante una hora y cuarenta y cinco minutos, la banda de los hermanos Gallagher interpretó 20 temas: seis de “Dig Out Your Soul”, trece del resto de su repertorio y para el final una poderosa versión de “I’m the Walrus”.

En una noche plagada de intensidad, sin dudas el punto más alto fue una de las versiones más emocionantes de la historia de su clásico “Don’t look back in anger”, donde el coro de los argentinos le causó lágrimas hasta al propio Noel Gallagher.

Embed - Oasis - Don't Look Back In Anger live River Plate Argentina