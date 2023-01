Video: el fuerte enojo de Omar Suárez con los Premios Carlos

A los pocos minutos, el productor posteó en su cuenta de Instagram una imagen de su espectáculo y manifestó: "El robo del siglo". Ante esto, su asistente Casandra comentó: "El problema q desde q llegaste tienen q trabajar para tener 100 personas y vos la sala llena todas las noche".

Pero esto no quedó ahí, y luego Omar Suárez, junto a una imagen de la invitación a los premios Carlos, dijo: "Que pena una ciudad tan linda. Un intendente tan honesto y un Jurado tan nefasto que se dejan presionar. Invertimos hace cuatro años (igual que muchos, ehh) PERO MOLESTAMOS!!! La vida es una rueda señores".

Por ultimo, subió un video en el que se descargó con toda la furia: "El festejo de los ……… 1 premio !!!", en referencia al galardón que se llevó a la mejor atracción en espectáculo: Mauri Gurini.

"Un jurado nefasto no nos va a amargar la noche a los Cocodrilos boys. Los que llenamos todas las noches la sala del teatro Libertad. Los que estamos haciendo un éxito. No nos van a opacar, no nos van a amedrentar y no nos van a tirar para abajo. Es para vos, jurado trucho, lpqtp...", remarcó.

La furia de Omar Suárez contra el jurado de los premios Carlos

omar suarez