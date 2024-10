One Direction lanzó un sentido comunicado tras la muerte de Liam Payne: "Llorar y procesar"

No obstante, tanto Louis Tomlinson como Zayn Malik realizaron publicaciones de manera personal, despidiendo así también a Payne.

Louis Tomlinson -excompañero de Liam en la banda pop- no dudó en referirse al dolor que siente tras la partida de lo que él consideraba "un hermano": "Estoy más que devastado por estar escribiendo esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable. Conocí a Liam cuando él tenía 16 años y yo 18, me sorprendió al instante su voz, pero lo más importante es que a medida que pasaba el tiempo tuve la oportunidad de ver al amable hermano que había anhelado toda mi vida", comenzó el joven.

"Liam era un compositor increíble con un gran sentido de la melodía, a menudo hablábamos de volver al estudio juntos para tratar de recrear la química de composición que habíamos construido en la banda. Y para que conste, Liam fue, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde muy joven, su tono perfecto, su presencia escénica, su don para la escritura. La lista continúa. Gracias por formarnos Liam", escribió, volcando su admiración a su gran amigo.

Louis Tomlinson on Instagram: "I am beyond devastated to be writing this but yesterday I lost a brother. Liam was somebody I looked up to everyday, such a positive, funny, and kind soul. I first met Liam when he was 16 and I was 18, I was instantly amazed by his voice but more importantly as time went on I got a chance to see the kind brother I'd longed all my life for. Liam was an incredible song writer with a great sense of melody, we often spoke of getting back in the studio together to try and recreate the writing chemistry we had built up in the band. And for the record, Liam was in my opinion the most vital part of One Direction. His experience from a young age, his perfect pitch, his stage presence, his gift for writing. The list goes on. Thank you for shaping us Liam. A message to you Liam if you're listening, I feel beyond lucky to have had you in my life but I'm really struggling with the idea of saying goodbye. I'm so grateful that we got even closer since the band, speaking on the phone for hours , reminiscing about all the thousands of amazing memories we had together is a luxury I thought I'd have with you for life. I would have loved to share the stage with you again but it wasn't to be. I want you to know that if Bear ever needs me I will be the Uncle he needs in his life and tell him stories of how amazing his dad was. I wish I got chance to say goodbye and tell you one more time how much I loved you. Payno, my boy, one of my best friends, my brother, I love you mate. Sleep well X"