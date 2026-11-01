La reacción en redes al primer encuentro público del Chato Prada con Lourdes Sánchez tras su separación

Los mensajes que recibió el Chato Prada tras mostrarse con Lourdes Sánchez

La aparición de ambos en la misma publicación despertó distintas reacciones entre los usuarios. Mientras algunos destacaron la presencia del productor en la vida de su hijo, otros aprovecharon para dejarle mensajes relacionados con la separación.

Entre los comentarios que recibió se destacaron: “Sos un crack, Pablito, gran padre”, “Que una relación se termine no tiene nada que ver con la paternidad, sos el mejor” y “No importa lo que suceda a tu alrededor, vos sos el ídolo de él”.

Por otro lado, Lourdes Sánchez también utilizó sus redes sociales para compartir distintos momentos del cumpleaños de Valentín. Sin embargo, a diferencia de su expareja, eligió no incluir ninguna fotografía junto a Chato y centró sus publicaciones en su hijo y la celebración de sus 10 años.