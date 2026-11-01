La reacción en redes al primer encuentro público del Chato Prada con Lourdes Sánchez tras su separación
El productor publicó una imagen junto a Lourdes Sánchez y despertó numerosos comentarios tras la separación que generó polémica.
El cumpleaños número 10 de Valentín reunió a Chato Prada y Lourdes Sánchez, quienes volvieron a quedar en el centro de la atención luego de que el productor compartiera imágenes del festejo familiar. Entre las postales apareció una foto de ambos juntos, algo que llamó la atención porque fue la primera vez que se mostraron públicamente desde que se conoció su separación.
La publicación tuvo una rápida repercusión en las redes sociales y generó comentarios sobre cómo continúa el vínculo entre ellos después de la polémica ruptura.
La celebración se realizó al aire libre y estuvo organizada alrededor de una temática futbolera. El protagonista de la jornada estuvo acompañado por familiares y amigos, en una tarde pensada especialmente para festejar sus 10 años.
A través de un reel en Instagram, el productor recopiló distintos momentos del encuentro y le dedicó unas emotivas palabras a su hijo: “Feliz cumple Valen. Te amamos, 10”.
En una de las fotografías se pudo ver a Valentín con la camiseta de la Selección Argentina, posando frente a una torta decorada con motivos relacionados con el fútbol. Sin embargo, otra de las imágenes fue la que más repercusión generó: la postal de Chato junto a Lourdes.
Los mensajes que recibió el Chato Prada tras mostrarse con Lourdes Sánchez
La aparición de ambos en la misma publicación despertó distintas reacciones entre los usuarios. Mientras algunos destacaron la presencia del productor en la vida de su hijo, otros aprovecharon para dejarle mensajes relacionados con la separación.
Entre los comentarios que recibió se destacaron: “Sos un crack, Pablito, gran padre”, “Que una relación se termine no tiene nada que ver con la paternidad, sos el mejor” y “No importa lo que suceda a tu alrededor, vos sos el ídolo de él”.
Por otro lado, Lourdes Sánchez también utilizó sus redes sociales para compartir distintos momentos del cumpleaños de Valentín. Sin embargo, a diferencia de su expareja, eligió no incluir ninguna fotografía junto a Chato y centró sus publicaciones en su hijo y la celebración de sus 10 años.
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