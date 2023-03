Una compañera de club de Dibu Martinez rechazó una fortuna por sus fotos en paños menores

Su formato es similar y no varía mucho al de Only Fans, por lo que Alisha era solicitada para crear contenido. Eso sí, según el mencionado diario, la propuesta no exigiría que Lehmann se hiciera fotos desnuda o necesariamente sensuales, sino que "llamaran la atención sobre su belleza".

Mike Ford, vicepresidente de la compañía MyClub, había emitido un comunicado con el interés de contar con la delantera europea. “Dada su creciente legión de seguidores, que no hará, sino aumentar a medida que se acerque la Copa Mundial, MyClub quiere hacerle una oferta. Puedes publicar fotos de entrenamiento y responder personalmente a las preguntas de los fans y no tener que lidiar con gente en tus mensajes directos 24/7", le dijo el empresario, ofreciéndole que el 50% de las ganancias sean destinadas para apoyar la primera división femenil de Suiza. Sin embargo, el pedido no prosperó.